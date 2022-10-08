Полное видео боя, или как Канат Ислам одержал победу после первого поражения в карьере

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Предлагаем вашему вниманию полное видео боя Каната Ислама, в котором он одержал победу после первого поражения в карьере.
Как сообщают Vesti.kz, соперником 38-летнего казахстанского боксера стал его ровесник из Аргентины Хавьер Франсиско Масьель (34-18, 23 КО). Бой прошел в Плант-Сити (Флорида, США) и состоял из восьми раундов. Ислам одержал победу решением судей.
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