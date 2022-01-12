Назван победитель в бою Алимханулы против чемпиона мира

Автор YouTube-канала "Лаборатория бокса" разобрал возможные сценарии, при которых казахстанец Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) может победить чемпиона мира по версии WBO в среднем весе американца Деметриуса Андраде (31-0, 19 КО). Эксперт назвал фаворита, а также сильные стороны обоих боксеров и сделал прогноз на бой.

В первую очередь автор канала разобрал манеру бокса потенциальных соперников: "Жанибек первым номером работает (атакует), вызывает соперников на себя. Есть много нарезок, где Жанибек действует через джеб, через переднюю руку. Атакует, проваливает, подхватывает - классика бокса - чуткий первый номер.

Если говорить о силе удара, то каждый удар у него не выглядит сверхубойным, но по факту он соперников обманывает. Оппоненты просто не видят эти удары, и когда пропускают - падают.

У Андраде все победы. Но в его списке нет громких имен. Есть мнение, что он слабый чемпион. Я не согласен. Возможно, он самый сильный чемпион в среднем весе. Он не зрелищный и наносит мало вреда оппонентам. Может снизу попасть. Его сила в том, что он - набиратель очков".

Если Андраде оставит титул. Алимханулы с легкостью станет чемпионом мира?

Что касается фаворита и возможных сценариев, то было заявлено следующее: "Кто будет фаворитом у букмекеров? Бой еще не согласован. Когда выставят коэффициенты, то фаворитом два к одному по вероятным шансам будет именно американец.

Выходит три сценария, как мог бы выиграть Жанибек против боксера быстрого, шустрого, который вреда не нанесет, он просто бросит руки и попадет. Сила американца в том, что его тяжело достать - он всегда убегает.

Во-первых, можно ли запрессовать Андраде, забить его, зажать к канатам? Для Жанибека - нет, потому что стили делают бои. Если ты такой, как Головкин, замыкаешь оппонента, наносишь максимально тяжелые удары раз за разом и готов пропустить - это одно. Наверное, так и следовало бы действовать, но Жанибек сам чувствительный. Он даже если первым номером работает, то не идет вперед, чтобы раздавить оппонента, сломать его. Он пытается ударить, провалить и еще раз ударить. Вариант запрессовать и задавить - нет, вряд ли получится.

Есть вариант поймать американца на удар. Теоретически это возможно, но, если посмотреть на удары Жанибека, когда соперники падают, как правило, если он прямой, то Жанибек не очень далеко бьет. Обычно он как раз на повторных атаках на короткой амплитуде ловит.

Андраде вызывать на себя бесполезно. Он еще дальше, тебя щелкнет и сам убежит. Тем более оба левши, для обоих очень непривычно и неудобно. Получается, кто атаковать будет? Андраде точно не станет, он для вида атакует и убегает, придется Жанибеку. У него прямой удар, но, скорее, когда на него наскакивают, может нокауты и нокдауны делать, но со средней дистанции. Но Андраде не любит среднюю дистанцию, она у него краткая, он дальнюю больше любит. Вариант в конкурентном бою подбить Андраде - неубедительный. Все возможно, но это очень тяжело.

Остается вариант перебоксировать Андраде по очкам. Возможно ли это? Это очень тяжело, это прямая специализация американца. С ним же и биться люди не очень горят желанием. Другие чемпионы говорят, что он ничего не доказал, но они сами бьются с другими слабыми. Альварес дрался с Йылдырымом. У каждого бывают слабые соперники. Андраде маломедийный и всех вызывает, но они отказываются. Он мастер по очкам - вреда не нанесет, "щелкнул" и ускакал ногами на полринга. Ты его догнал, а он голову свою засунул тебе в пояс или хитро уклонился. То есть очень пластичный. Получается, перебоксировать его по очкам трудно. Теоретически Жанибек, который был чемпионом мира по любителям, тоже чувствительный, может, вдруг получится, но маловероятно. Может, повезет. По очкам будет близкий бой, Жанибек может немного проигрывать, но удачно попадет, это тоже повлияет на очки и поменяет исход.

Скорее всего, выиграет Андраде. Он не нанесет вреда. Но он настолько скользкий и неуловимый. Он пытается нанести один удар и не пропустить. Вообще непонятно, что с ним сделать. Было бы круто, если бы выиграл Алимханулы. В любом случае ринг покажет", - подчеркнул автор.

Напомним, в ноябре Алимханулы завоевал пояс WBO Global, когда досрочно победил экс-чемпиона из Франции Хассана Н'Дама Н'Жикама (38-6, 21 КО). После этого казахстанец стал обязательным претендентом титул Андраде. Всемирная боксерская организация (WBO) выставила их бой на промоутерские торги, которые пройдут 15 января.