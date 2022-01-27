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Назван победитель в третьем бою Головкин - "Канело" во втором среднем весе

Назван победитель в третьем бою Головкин - "Канело" во втором среднем весе
©HBO Boxing
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Экс-чемпион мира американец Тимоти Брэдли, ныне аналитик и комментатор, сделал прогноз на потенциальный третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно, что трилогия может состояться 17 сентября, но пройдет уже в лимите второго среднего веса (168 фунтов), а на кону будут стоять четыре титула Альвареса.

Аналитик DAZN предсказал нокаут в третьем бою Головкина и "Канело"

"Сауль находится на пике карьеры. Когда он дрался с Головкиным, он лишь туда восходил. Но GGG явно находится на нисходящей траектории своей карьеры, и он также был крайне неактивен - дрался всего один раз с октября 2019 года.

Сейчас Головкину 39 лет, и о возрастных бойцах я знаю одну вещь - они должны оставаться активными, чтобы сдерживать спад и оставаться в форме. Также прибавьте к этому скачок из 160 в 168 фунтов. Некоторые могут посчитать, что это позитивный момент, позволяющий ему нарастить мускулы для прибавки в силе. И это правда. Я не сомневаюсь, что, набрав вес, вы обретете огромную силу. Но я не думаю, что это здорово для Головкина. Думаю, он будет намного медленнее, чем в среднем весе. Набрав еще восемь фунтов, он замедлится в руках и ногах.

Альваресу было нелегко в их первых двух боях, но на данный момент он хорошо знает GGG. Думаю, он измотает Головкина в защите, и после двух очень близких поединков, я считаю, что в третьем бою Сауль победит Геннадия - остановит его в поздних раундах", - приводит ESPN слова Брэдли.

Объявлена дата третьего боя "Канело" Альварес - Геннадий Головкин

Напомним, предыдущие два боя Головкина с "Канело" состоялись в лимите среднего веса. Первый в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а ровно через год минимально победил мексиканец. После этого Альварес покорил четвертый дивизион и стал абсолютным чемпионом во втором среднем весе.

"Канело" Альвареса разоблачили и засчитали поражение от Головкина

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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