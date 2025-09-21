Назван победитель боя-реванша Кроуфорд - Канело

Известный тренер Роберт Гарсия высказался о вероятном реванше между американцем Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО) и мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 КО). На прошлой неделе в Лас-Вегасе (США) Кроуфорд победил Канело по очкам и отобрал у него звание абсолютного чемпиона второго среднего веса, передают Vesti.kz.

"С удовольствием посмотрел бы реванш. Думаю, что Канело потерял чувство голода. Если это поражение поможет ему вернуть это, тогда он сможет побить Кроуфорда. Теренс - он очень талантлив. Но я считаю, что Канело мог победить. Он же хорошо держит удар… Думаю, что если бы Канело не уважал так сильно ударную мощь Кроуфорда… Если бы он дал волю кулакам, не боясь пропустить… Если бы он дрался до последнего и не сдавался до тех пор, пока не попадёт…", - цитирует Гарсию vRINGe.com.

Гарсия считает, что Канело способен победить в реваншеО союзе Канело с Рейносо

Гарсия также отметил, что сотрудничество Канело с тренером Эдди Рейносо перестало быть таким результативным: "Они многого добились вместе. Нужно было чуть активнее работать в углу. Не хватало агрессии. Они словно оба не хотели выходить из зоны комфорта…".

