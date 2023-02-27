Найден "виновный" в поражении известного ютубера

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Сегодня 15:29
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Так называемое "Проклятие Дрейка" вновь дало о себе знать. Канадский рэпер Обри Грэм, более известный как Дрейк, снова погорел на ставке, сообщают Vesti.kz.

Дрейк потерял 400 тысяч долларов, поставив на победу нокаутом Джейка Пола в поединке с Томми Фьюри, младшим братом британского чемпиона по версии WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри. Как известно, популярный ютубер уступил раздельным решением судей. А если бы Пол выиграл, то Дрейк на своей ставке выиграл бы 1 миллион 440 тысяч долларов.

Интересно, что ранее Дрейк поставил на экс-чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью 1,4 миллиона долларов, а тот в свою очередь проиграл Алексу Перейре. В конце августа прошлого года канадский рэпер ставил еще на другого экс-чемпиона американского промоушена в полусреднем весе Камару Усмана в поединке с Леоном Эдвардсом. И Усман проиграл этот бой.

Напомним, что Джейк Пол уже объяснился за поражение от Томми Фьюри, назвав причины своего неудачного выступления.

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Метки:
Пол Джейк Фьюри Тайсон

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