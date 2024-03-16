"Наследника Головкина" увезли в больницу после нокаута в бою с Елеусиновым

Ирландского боксера первого среднего веса Каллума Уолша (10-0, 8 KO) увезли в больницу после досрочной победы над казахстанцем Дауреном Елеусиновым (11-4-1, 10 KO), передает Vesti.kz.

Сегодня, 16 марта, на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке (США) Уолш победил Елеусинова техническим нокаутом в девятом раунде. На кону стоял титул WBC Continental Americas в первом среднем весе.

После боя, он сделал громкое заявление, выразив готовность к встрече с лучшими боксерами мира. Однако сразу после поединка его увезли в больницу. Сам Уолш опубликовал фотографию в сторис своего аккаунта в Instagram.

Напомним, что Уолш сотрудничает с промоутером Томом Леффлером, известным по работе с Геннадием Головкиным. К слову, Том уже называл своего ирландского боксера - новым GGG.

Добавим, что для Елеусинова - это второе поражение подряд. Ранее он сенсационно уступил Пиусу Мпенде (9-2, 4 КО) из Танзании.