"Наследник Головкина" окрылился после избиения Елеусинова

Ирландский боксер первого среднего веса Каллум Уолш (10-0, 8 KO) сделал громкое заявление после победы над казахстанцем Дауреном Елеусиновым (11-4-1, 10 KO), передает Vesti.kz.

Сегодня, 16 марта, на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке (США) Уолш победил Елеусинова техническим нокаутом в девятом раунде. На кону стоял титул WBC Continental Americas в первом среднем весе.

В сети появилось видео нокаута Елеусинова в бою с "Наследником Головкина"

"Мне плевать. Просто дайте мне больше боев. Больше боев, больше оппонентов. Я выйду и устрою шоу для ирландского народа, как я делаю всегда. Так кто следующий?", - заявил Уолш.

Напомним, что Уолш сотрудничает с промоутером Томом Леффлером, известным по работе с Геннадием Головкиным. К слову, Том уже называл своего ирландского боксера - новым GGG.

Добавим, что для Елеусинова - это второе поражение подряд. Ранее он сенсационно уступил Пиусу Мпенде (9-2, 4 КО) из Танзании.