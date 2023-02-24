Насколько опасен следующий соперник Алимханулы, оценил эксперт

Редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz сделал прогноз на бой казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО) с британцем Лиамом Смитом (33-3-1, 20 КО). Также специалист отметил вероятность досрочного завершения противостояния.

Напомним, что ранее WBO обязала Алимханулы и Смита договориться о бое в течение 20 дней. Уже известна реакция казахстанца на это решение.

"Это ожидаемый вариант для Алимханулы. Все справедливо, Лиам победил Юбенка и стал первым номером рейтинга. Это должен быть хороший бой. Неожиданный нокаут в последнем поединке стал неожиданностью для всех. Возможно, это станет дополнительным стимулом для Лиама и поводом для осторожности для Алимханулы.

Казахстанец будет считаться фаворитом. Однако Смит доказал, что способен удивлять фаворитов. Кстати, для Алимханулы было бы неплохо, если бы бой состоялся в Великобритании. Это увеличило бы узнаваемость чемпиона.

С другой стороны, есть большая вероятность того, что Смит выберет реванш с Юбенком. Этот бой будет выгоднее с финансовой стороны", - отметил МакКаферри.

Помешать Смиту встретиться с Жанибеком могут обязательства британца по проведению реванша со своим соотечественником Крисом Юбенком-младшим, которого Лиам нокаутировал в четвертом раунде в январе.

При этом WBO не всегда добивается своего. Ранее организации не удалось организовать обязательные поединки с участием Деметриуса Андраде, Хайме Мунгии и Эскивы Фалькао.