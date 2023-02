Алимханулы сделал эмоциональное признание после решения WBO

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО), являющийся чемпионом мира по версии WBO в среднем весе, боится, что британец Лиам Смит (33-3-1, 20 КО) избежит боя с ним, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Честно говоря, я устал от отказов оппонента! Я надеюсь, что мой следующий соперник будет драться со мной. Но я обещаю вам, что буду одним из самых популярных боксеров в мире. Всем известно, что если у тебя есть цель и ты в нее веришь, то ты ее достигнешь", - написал он в Twitter.

To be honest, I'm tired of the opponent's refusals! I hope my next opponent will fight me. But I promise you that I will be one of the most popular boxers in this world, inshallah. Everyone knows that if you have a goal and you believe in it, then you will achieve it.