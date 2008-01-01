"Мы оба стремимся быть великими". Роналду высказался о тренировке с Головкиным

Казахстанец вернется в ринг 18 декабря.

Фото: instagram.com/cristiano/
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Сегодня 10:07
Футболист сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал видео совместной тренировки с чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"У меня был замечательный разговор с моим другом Головкиным. Говорили о жизни, футболе, боксе и наших путешествиях. Мы оба стремимся к одному и тому же: быть великими", - написал Роналду на своей странице в Instagram.

Трейлер к документальному фильму под названием "Параллельные миры", в котором спортсмены стали главными героями, опубликовал стриминговый сервис DAZN. GGG также разместил у себя это видео.

Отметим, что 18 декабря Головкин (40-1-1, 35 КО) проведет бой против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 КО). Это будет рекордная, 21-я защита титулов для Геннадия. По казахстанскому времени боксерское шоу пройдет утром в субботу, 19-го числа. Прямую трансляцию проведут телеканалы Qazaqstan и Qazsport. 
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Роналду Криштиану Ювентус Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Шеремета Шеремета Камил Профессиональный бокс
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Сегодня 10:07
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