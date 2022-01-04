Мурата сделал заявление о бое с Головкиным

"Суперчемпион" WBA японец Риота Мурата (16-2, 13 КО) надеется победить в объединительном поединке чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мурата написал на бумаге: цель этого года - "объединение", пообещав выиграть у Головкина битву, отложенную из-за нового штамма коронавируса "омикрон".

"С 30-го числа прошлого месяца я отдыхал четыре дня. Это потому, что мы постарались не переутомиться. Три спарринг-партнера, приехавшие в Японию из Мексики, остались тут. Я думаю, что ощущение настоящей битвы еще больше усилилось. Я рад, что бой был отложен", - приводит слова Мураты hochi.news.

Напомним, бой должен был пройти 29 декабря в Токио. Ранее отмечалось, что он может состояться в марте-апреле. Также не исключалось его проведение в феврале.

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