"Монстр" из Узбекистана обратился к Головкину

Ранее он выступал в карде у казахстанца.

Исраил Мадримов. Фото: boxingscene.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Вчера 12:51
Узбекский проспект Исраил Мадримов по прозвищу "Монстр" обратился к казахстанцу Геннадию Головкину, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Иншааллах, чемпион", - подписал он видеоанонс ближайшего боя GGG против поляка Камила Шереметы от Matchroom Boxing.
Как известно, Мадримов в октябре прошлого года выступал в андеркарте у Головкина (40-1-1, 35 КО). Самого казахстанца он называл своим любимым боксером. Также он отмечал, что Геннадий - один из тех, кто повлиял на стиль его бокса.

Поединок Головкин - Шеремета пройдет 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США). По казахстанскому времени он начнется утром 19-го числа и будет показан стриминговым сервисом DAZN. Для GGG это будет рекордная 21-я защита титулов.
Метки:
Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Шеремета Шеремета Камил Мадримов Исраил
Бокс Профи-бокс
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Вчера 12:51
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