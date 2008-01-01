"Монстр" из Узбекистана обратился к Головкину

Узбекский проспект Исраил Мадримов
по прозвищу "Монстр" обратился к казахстанцу Геннадию Головкину
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Иншааллах, чемпион", - подписал он видеоанонс ближайшего боя GGG против поляка Камила Шереметы от Matchroom Boxing.
Как известно, Мадримов в октябре прошлого года выступал
в андеркарте у Головкина (40-1-1, 35 КО). Самого казахстанца он называл своим любимым боксером. Также он отмечал, что Геннадий - один из тех, кто повлиял
на стиль его бокса.
Поединок Головкин - Шеремета
пройдет 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США). По казахстанскому времени он начнется утром 19-го числа и будет показан стриминговым сервисом DAZN. Для GGG это будет рекордная 21-я защита титулов.