"Молодой Головкин" из Казахстана получил в соперники боксёра с 45 боями

Казахстанский боксёр Виктор Темиров (10-0, 7 КО), выступающий среднем весе, получил новый бой, передают Vesti.kz.

По информации BoxRec.com, Темиров вернётся на ринг 1 мая в Гамбурге (Германия). Его соперником станет венесуэлец Карлос Риверо (32-12-1, 21 КО). Поединок пройдет в лимите среднего веса и рассчитан на шесть раундов.

Отметим, что Риверо известен казахстанским фанатам бокса. В 2024 году в Алматы он дрался с казахстанцем Али Ахмедовым (25-2, 17 КО) и проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

Свой последний на бой Карлос провёл 28 марта в Боре (Сербия), где досрочно проиграл местному боксёру Мильяну Джорджевичу (22-2, 12 КО).

Темиров же последний раз выходил на ринг в феврале, когда нокаутом победил немца Доменика Арнольда (5-1, 2 КО) и завоевал титул чемпиона WBF в среднем весе.

Отметим, что Виктор Темиров носит на профи-ринге прозвище "Мясник", однако немецкие болельщики часто сравнивают его с именитым соотечественником Геннадием Головкиным, который также начинал свою профессиональную карьеру в Германии.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!