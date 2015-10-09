КПЛ
Сегодня 11:22
 

Стало известно время начала матчей 6-го тура КПЛ-2026

©ФК "Кайрат"

Стало известно время начала матчей шестого тура казахстанской премьер-лиги сезона-2026, сообщают Vesti.kz.

Стало известно время начала матчей шестого тура казахстанской премьер-лиги сезона-2026, сообщают Vesti.kz.

Игры очередного тура пройдут 18 и 19 апреля.

КПЛ-2026, 6-й тур:

18 апреля (суббота)

15:00 "Иртыш" — "Жетысу"
17:00 "Елимай" — "Астана"
18:00 "Кайрат" — "Каспий"
19:00 "Ордабасы" — "Окжетпес"

19 апреля (воскресенье)

15:00 "Улытау" — "Тобол"
16:00 "Атырау" — "Кызылжар"
17:00 "Женис" — "Актобе"
19:00 "Кайсар" — "Алтай"

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Окжетпес 5 3 2 0 9-5 11
4 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9
5 Кызылжар 5 2 2 1 8-4 8
6 Астана 5 2 2 1 7-6 8
7 Улытау 5 2 2 1 5-4 8
8 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
9 Актобе 5 2 1 2 7-7 7
10 Иртыш 5 1 3 1 7-7 6
11 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
12 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
13 Женис 5 0 3 2 2-8 3
14 Алтай УК 5 0 2 3 2-5 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 5 0 1 4 2-7 1

