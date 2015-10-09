Стало известно время начала матчей 6-го тура КПЛ-2026

Стало известно время начала матчей шестого тура казахстанской премьер-лиги сезона-2026, сообщают Vesti.kz.

Игры очередного тура пройдут 18 и 19 апреля.

КПЛ-2026, 6-й тур:

18 апреля (суббота)

15:00 "Иртыш" — "Жетысу"

17:00 "Елимай" — "Астана"

18:00 "Кайрат" — "Каспий"

19:00 "Ордабасы" — "Окжетпес"

19 апреля (воскресенье)

15:00 "Улытау" — "Тобол"

16:00 "Атырау" — "Кызылжар"

17:00 "Женис" — "Актобе"

19:00 "Кайсар" — "Алтай"

