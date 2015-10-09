Стало известно время начала матчей 6-го тура КПЛ-2026

Стало известно время начала матчей шестого тура казахстанской премьер-лиги сезона-2026, сообщают Vesti.kz.
Игры очередного тура пройдут 18 и 19 апреля.
КПЛ-2026, 6-й тур:
18 апреля (суббота)
15:00 "Иртыш" — "Жетысу"
17:00 "Елимай" — "Астана"
18:00 "Кайрат" — "Каспий"
19:00 "Ордабасы" — "Окжетпес"
19 апреля (воскресенье)
15:00 "Улытау" — "Тобол"
16:00 "Атырау" — "Кызылжар"
17:00 "Женис" — "Актобе"
19:00 "Кайсар" — "Алтай"
