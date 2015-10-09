5 недавних сборников, которые затерялись в новом сезоне КПЛ: что с ними случилось?

Со старта сезона в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) прошло уже пять туров. Корреспондент Vesti.kz обратил внимание на недавних игроков сборной Казахстана, которые получают очень мало времени в клубах, хотя не имеют серьёзных травм и постоянно находятся в заявке команды.

В этот список вошли пятеро казахстанцев не старше 27 лет, у которых есть опыт выступлений или вызовов в сборную Казахстана. Они не пропустили ни одного тура по причине травм или дисквалификаций, но играли мало.

27-летний вингер пока не может освоиться в составе новой команды. В прошлом году он стал третьим бомбардиром КПЛ, забив 13 мячей за "Окжетпес". Однако переход в, казалось бы, более амбициозный клуб пока не пошёл в плюс - и костанайцы начали сезон ужасно, и Жумат не может себя проявить.

Даурен вышел в старте только в четвёртом туре против "Елимая" (0:1), но был заменён на 58-й минуте. С "Жетысу" (2:2) и "Астаной" (0:2) он выходил на замену, а против "Актобе" (1:4) и "Кайрата" (1:1) Нурбол Жумаскалиев его вовсе не выпускал.

В прошлом году Жумат дебютировал за сборную Казахстана, в составе которой провёл четыре игры.

Статистика после пяти туров КПЛ: 96 минут (3 выхода), 0 голов, 0 ассистов.

26-летний полузащитник не может выйти на первые роли в стане красно-белых. В первом туре против "Тобола" (4:1) он вышел на замену, а в четвёртом туре с "Улытау" (1:1) вышел в старте и отыграл больше часа.

В играх с "Кайратом" (0:1), "Елимаем" (1:4) и "Каспием" (1:0) Сейдахмет оставался на скамейке запасных все 90 минут. Пока в его статистике значится только одно предупреждение.

В шести матчах за сборную Казахстана Еркебулан забил два гола и сделал один ассист. Последний раз он вызывался в команду в марте 2019 года, когда ему было 19 лет.

Статистика после пяти туров КПЛ: 92 минуты (2 выхода), 0 голов, 0 ассистов.

26-летний вингер семейчан тоже играет не так много, как этого ожидали болельщики. Возможно, дело и в более крепкой конкуренции после прихода Арсена Аширбека, и в проблемах со здоровьем, которые мучали его на старте сезона, и не давали выкладываться на 100 процентов.

В четырёх из пяти матчей Пайруз выходил на замену - самый ранний выход случился на 65-й минуте против "Алтая" (1:1). Также появлялся в противостояниях с "Окжетпесом" (1:1), "Тоболом" (1:0) и "Жетысу" (1:0), а вот во встрече с "Актобе" (4:1) Андрей Карпович его не выпустил.

На счету Пайруза четыре матча за сборную Казахстана.

Статистика после пяти туров КПЛ: 66 минут (4 выхода), 0 голов, 0 ассистов.

25-летний атакующий полузащитник прошлый сезон провёл на правах аренды в "Актобе", но сейчас выступает в составе "Тобола", которому и принадлежит. Однако в Костанае дела у него не клеются.

В двух стартовых турах он выходил на поле на последние минуты против "Актобе" (1:4) и "Жетысу" (2:2). Но после этого Жумаскалиев в КПЛ его не выпускал - с "Астаной" (0:2), "Елимаем" (0:1) и "Кайратом" (1:1) на поле он не выходил. При этом Данияр успел забить гол "Ансату" в Кубке Казахстана (8:0).

В 2021 году Усенов вызывался в сборную Казахстана и в двух матчах был на скамейке запасных.

Статистика после пяти туров КПЛ: 26 минут (2 выхода), 0 голов, 0 ассистов.

25-летний полузащитник вторую половину прошлого сезона провёл в составе родного "Иртыша" в первой лиге. Он удивил всю футбольную общественность тем, что уехал во второй дивизион в таком возрасте, при этом имея контракт с "Астаной". В итоге в 14 матчах за "Иртыш" он выбил 6+5 в первой лиге, тем самым помог клубу вернуться в высший дивизион.

"Астана" Кенесова в своих рядах не оставила, и он уехал в "Актобе", за который играл в прошлом. Там тоже возник момент с фанатами, которые припомнили хавбеку слова о том, что он назвал "Астану" клубом номер один в Казахстане, когда переходил туда из "Актобе" в начале 2025-го.

И пока камбэк в "Актобе" не может радовать Армана - на его счету только два выхода на замену против "Улытау" (1:1) и "Каспия" (0:1). В трёх стартовых турах с "Тоболом" (4:1), "Кайратом" (0:1) и "Елимаем" (1:4) он на поле вовсе не появлялся. При этом Кенесов отыграл 90 минут в Кубке против "Арыси" (4:0), где отметился голевой передачей.

За сборную Казахстана у Армана четыре матча и один ассист. Последняя игра датирована июнем 2024 года.

Статистика после пяти туров КПЛ: 13 минут (2 выхода), 0 голов, 0 ассистов.

Будет интересно посмотреть, кому же из них удастся выровнять положение дел в ближайшие месяцы, чтобы вновь вернуться на радар национальной сборной Казахстана.

Фото: ФК "Тобол"/Елена Полярная (1), ФК "Актобе" (2,5), ФК "Елимай" (3), ФК "Тобол" (4)©️

