"Молодой Головкин" из Казахстана получил бой за титул: соперник известен

Стали известны дата и место проведения следующего боя казахстанского боксёра среднего веса Виктора Темирова (9-0, 6 КО), сообщают Vesti.kz.

Первый бой за титул

25-летний Темиров выступит на вечере бокса в Бад-Херсфельде (Германия). Его соперником станет местный боксёр Доменик Арнольд (5-0, 2 КО).

На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBF (Всемирной боксерской федерации) в среднем весе. Для казахстанца этот будет первый титульный и первый 12-раундовый поединок.

Почему Темирова сравнивают с Головкиным?

Сравнения с именитым соотечественником Геннадием Головкиным, который также выступал в среднем весе и владел чемпионскими титулами, не случайны. Как и GGG, Темиров начинал свою профессиональную карьеру в Германии.

Кроме того, за манеру ведения боя и мощные удары Виктор получил прозвище "Мясник", что напоминает фанатам ранние годы GGG.

Свой последний бой Темиров провёл 5 сентября прошлого года в Алматы, когда одержал победу единогласным решением судей над Сантошем Барали (3-2, 2 КО) из Индии.

