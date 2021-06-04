"Молодежный" чемпион WBC из Казахстана получил в соперники экс-чемпиона Европы по версии IBF

Непобежденный казахстанский боксер и чемпион мира среди молодежи по версии WBC во втором полулегком весе Султан Заурбек (10-0, 7 КО) узнал имя соперника, дату и место проведения боя, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу МTK Global.

10 июля в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака состоится вечер профессионального бокса MTK Fight Night. Главный бой пройдет с участием казахстанского боксера первого среднего веса Турсынбая Кулахмета (3-0, 2 КО), соперник которого пока не определен.

В андеркарте же Заурбек встретится с бывшим чемпионом Европы IBF в первом полулегком весе - британцем Ронни Кларком (21-4-2, 10 KO), не боксировавшим с 2018 года.

Последний бой Султан провел в декабре в Алматы, где судейским решением победил Владислава Мельника из Украины. Свой титул Заурбек завоевал также в Алматы в 2019 году, когда выиграл у китайца Лишана Ли.

Отметим, что в рамках вышеупомянутого вечера выступят такие боксеры, как Рай Сейтжанов (6-0, 3 КО), Али Балоев (10-0, 7 КО), Абай Толеш (8-1, 5 КО), Рахат Сейтжан (5-0, 3 КО), Айдос Медет (6-0, 4 КО) и другие.

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