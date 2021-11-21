Мать Кроуфорда станцевала в ринге после победы сына над Портером

Сегодня, 21 ноября, в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок с участием американских боксеров Теренса Кроуфорда и Шона Портера. Бой завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в десятом раунде, благодаря чему он защитил титул чемпиона мира по версии WBO.
Видео боя с двумя нокдаунами, в котором Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира
По окончании противостояния на ринг вышла мать Теренса, отпраздновав победу сына танцем.
That #AndStill dance party ft. @terencecrawford & Miss Debra 💃🏼#CrawfordPorter pic.twitter.com/5yizzUJMBl— Top Rank Boxing (@trboxing) November 21, 2021
Напомним, после поражения в этом бою Портер принял решение завершить карьеру, о чем сообщил на пресс-конференции.
В андеркарте этого боя выступил казахстанский боксер Жанибек Алимханулы, который одержал победу над экс-чемпионом мира из Франции Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом. Теперь он стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира.