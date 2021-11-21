Мать Кроуфорда станцевала в ринге после победы сына над Портером

Сегодня, 21 ноября, в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок с участием американских боксеров Теренса Кроуфорда и Шона Портера. Бой завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в десятом раунде, благодаря чему он защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

Видео боя с двумя нокдаунами, в котором Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира

По окончании противостояния на ринг вышла мать Теренса, отпраздновав победу сына танцем.

Напомним, после поражения в этом бою Портер принял решение завершить карьеру, о чем сообщил на пресс-конференции.

В андеркарте этого боя выступил казахстанский боксер Жанибек Алимханулы, который одержал победу над экс-чемпионом мира из Франции Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом. Теперь он стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира.