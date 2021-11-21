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Экс-чемпион мира завершил карьеру после избиения в главном бою вечера бокса с участием Алимханулы

Экс-чемпион мира завершил карьеру после избиения в главном бою вечера бокса с участием Алимханулы
©skysports.com
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Экс-чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе 34-летний американец Шон Портер объявил о завершении карьеры, передает РИА Новости. Он сделал это после поражения от своего соотечественника Теренса Кроуфорда.

Портер проиграл техническим нокаутом - его тренер остановил бой в десятом раунде после двух нокдаунов.

"Я объявляю о завершении карьеры. Я готовился к этому заявлению независимо от того, выиграю, проиграю или завершу вничью (бой с Кроуфордом). Я не буду снова этим заниматься", - сказал Портер на пресс-конференции после боя.

Видео боя с двумя нокдаунами, в котором Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира

Для Портера поражение от Кроуфорда стало четвертым в профессиональной карьере. Этот бой стал главным на вечере бокса от Top Rank в Лас-Вегасе, где в андеркарте победу одержал казахстанец Жанибек Алимханулы. 

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Метки:
Кроуфорд Теренс Профессиональный бокс WBO

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