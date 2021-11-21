Видео боя с двумя нокдаунами, в котором Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира

Предлагаем вашему вниманию видео боя, в котором Теренс Кроуфорд победил Шона Портера и защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO.

Как сообщают Vesti.kz, в десятом раунде американец дважды отправил своего соотечественника в нокдаун, после чего избиение было остановлено. Для Кроуфорда эта победа стала 38-й в 38 боях в профи и 29-й досрочной.

Напомним, что в андеркарте этого вечера бокса выступил казахстанский средневес Жанибек Алимханулы, который не оставил шансов экс-чемпиону мира Хассану Н'Даму Н'Жикаму.

Видео полного боя, или как Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира