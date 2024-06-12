Лукас сделала заявление о бое с чемпионкой мира

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Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (10-1, 5 КО) хочет разделить ринг с мексиканкой Эшли Гонсалес Масиас (16-2, 7 КО), передают Vesti.kz.

"В общем я хочу встретиться в поединке против Эшли Гонсалес. Кстати, с февраля мы пытаемся это сделать. Она чемпионка WBC. Уже год и три месяца не защищала титул. И в мировом рейтинге ее имени нет. Но она остается чемпионкой мира WBC. Как нам обещали, она должна была защитить титул два месяца назад, даже три. Но это не сделала. Я считаю, что мне должны дать шанс. Я в любое время готова, против кого угодно. И готова защищать каждые шесть месяцев", - написала Лукас у себя в соцсетях.

Последний раз Лукас боксировала 30 мая в Бангкоке (Таиланд), где единогласным судейским решением победила Харму Йести (1-4-1, 0 КО) из Индонезии.

Метки:
Лукас Ангелина Профессиональный бокс Девушки в спорте

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