Неожиданным исходом закончился бой Ангелины Лукас

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (10-1, 5 КО) провела свой 11-й бой на профессиональном ринге, сообщают Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Бангкоке (Таиланд) она встречалась Хармой Йести (1-4-1, 0 КО) из Индонезии. Поединок продлился всю дистанцию. По итогам шести раундов судьи единогласным отдали победу казахстанке.

При этом после шестого раунда произошла небольшая заминка, так как были разногласия по поводу продолжительности боя. Судьи были готовы объявить решение по итогам шести трехминуток, тогда как команда Лукас рассчитывала на еще два раунда.

Таким образом, Лукас одержала десятую победу в профи, а Йести потерпела четвертое поражение в карьере.

Свой последний бой Лукас провела 25 апреля также в Бангкоке, когда в пятом раунде нокаутировала индианку Мамту Сингх (5-2, 2 КО) и завоевала два пояса чемпионки во втором наилегчайшем весе по версиям WIBF и WBF.

Всего с начала года Ангелина провела уже пять боев и во всех одержала победы (три нокаутом).