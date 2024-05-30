Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Неожиданным исходом закончился бой Ангелины Лукас

Неожиданным исходом закончился бой Ангелины Лукас
©instagram.com/angelina_lukas1997/

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (10-1, 5 КО) провела свой 11-й бой на профессиональном ринге, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
1.
Казахстан узнал соперников по группе отбора на Евро-2026 по футзалу
2.
Рыбакина и экс-первая ракетка мира выявили победителя на Ролан Гаррос

В рамках вечера бокса в Бангкоке (Таиланд) она встречалась Хармой Йести (1-4-1, 0 КО) из Индонезии. Поединок продлился всю дистанцию. По итогам шести раундов судьи единогласным отдали победу казахстанке.

При этом после шестого раунда произошла небольшая заминка, так как были разногласия по поводу продолжительности боя. Судьи были готовы объявить решение по итогам шести трехминуток, тогда как команда Лукас рассчитывала на еще два раунда.

Таким образом, Лукас одержала десятую победу в профи, а Йести потерпела четвертое поражение в карьере.

Свой последний бой Лукас провела 25 апреля также в Бангкоке, когда в пятом раунде нокаутировала индианку Мамту Сингх (5-2, 2 КО) и завоевала два пояса чемпионки во втором наилегчайшем весе по версиям WIBF и WBF.

Всего с начала года Ангелина провела уже пять боев и во всех одержала победы (три нокаутом).

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Лукас Ангелина Профессиональный бокс Таиланд

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 14:43
Профи-бокс
©instagram.com/angelina_lukas1997/ Неожиданным исходом закончился бой Ангелины Лукас
Вчера , 20:18
Профи-бокс
©instagram.com/angelina_lukas1997 Названа неповторимая особенность самой сексуальной боксерши Казахстана
Вчера , 17:10
Профи-бокс
©instagram.com/nursultan___amanzholov/ Спарринг-партнер Усика из Казахстана получил бой с узбекским боксером
Вчера , 15:00
Профи-бокс
©instagram.com/usykaa Стали известны дата и место реванша Усик - Фьюри
Вчера , 11:10
Профи-бокс
©Vesti.kz/Турар Казангапов Канело Альварес принял решение ценою "абсолюта"
Вчера , 07:45
Профи-бокс
©instagram.com/sultanzaurbek В Британии объявили следующий бой "Казахского короля нокаутов"
28 мая, 22:23
Профи-бокс
©instagram.com/tbudcrawford Бой с Алимханулы? Кроуфорд узнал судьбоносную новость
28 мая, 14:14
Профи-бокс
©boxingscene.com Тайсону запретили нокаутировать Пола? Известны детали контракта их боя
28 мая, 13:52
Профи-бокс
©IBA Боксер сборной Казахстана ушел в профи. Есть дата боя и соперник
28 мая, 12:55
Профи-бокс
©Турар Казангапов/Vesti.kz Канело близок к потере звания "абсолюта". Подробности
28 мая, 11:40
Профи-бокс
©instagram.com/miketyson/ Майку Тайсону стало плохо в самолете, ему потребовалась помощь врачей
28 мая, 10:40
Профи-бокс
©boxingscene.com Теренс Кроуфорд лишился титула. Известна причина
28 мая, 09:00
Профи-бокс
©PBC/x.com/qazaqstyle Алимханулы сообщил хорошие новости про бой с Канело
27 мая, 21:58
Профи-бокс
©Top Rank Стал известен победитель боя Алимханулы со скандальным чемпионом
27 мая, 19:24
Профи-бокс
©Vesti.kz. Турар Казангапов Данияр Елеусинов исполнил зажигательный танец и повеселил фанатов
27 мая, 16:20
Профи-бокс
©instagram.com/usykaa Казахстанец помог Усику побить Фьюри и получил бой
27 мая, 15:53
Профи-бокс
©DAZN Вскрылась неприятная правда о бое Головкина и Канело
27 мая, 10:48
Профи-бокс
©twitter.com/Batyr777Boxing Джукембаеву выбрали нового соперника после победы нокаутом
27 мая, 08:21
Профи-бокс
©twitter.com/qazaqstyle Как Мухаммед Али. Жанибек Алимханулы решил сотворить историю
26 мая, 20:29
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_alimkhanuly/ Объявлено о титульном бое Алимханулы. Подробности
26 мая, 18:00
Профи-бокс
©instagram.com/muzdi_______/ Самая красивая боксерша Казахстана объявила имя следующей соперницы
26 мая, 13:14
Профи-бокс
©twitter.com/MatchroomBoxing Топ-боксеры устроили зрелищный махач: это был реванш
26 мая, 10:37
Профи-бокс
©instagram.com/paigevanzant Стала известна дата реванша порноактрисы с секс-символом ММА
26 мая, 10:20
Профи-бокс
©Кадр из видео Соперник Деревянченко за 30 секунд нокаутировал британского боксера
26 мая, 09:58
Профи-бокс
©instagram.com/thedumbledong Неожиданным исходом завершился бой порнозвезды против секс-символа ММА
25 мая, 16:30
Профи-бокс
©instagram.com/ali_akhmedov_officialpage/ Казахстанец сделал громкое заявление после брутального нокаута "разрушителя"
24 мая, 19:30
Профи-бокс
©Top Rank Тайсон Фьюри сделал заявление о завершении карьеры
24 мая, 11:50
Профи-бокс
©twitter.com/ProBox_TV Джукембаеву "дали" бой с экс-соперником Ломаченко после брутального нокаута
24 мая, 10:46
Профи-бокс
©twitter.com/SportsCenter Боксер-нокаутер повторил участь Канело
24 мая, 09:53
Профи-бокс
©instagram.com/batyr_jukembaev Джукембаев столкнулся с проблемой Головкина. Подробности

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus