"Лучше представить невозможно". Названа роль Головкина в получении чемпионского боя непобежденного казахстанца Ахмедова

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (16-0, 12 КО) получил великолепный шанс выйти на новый уровень. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил редактор сайта WorldBoxingNews Фил Джей.

Ранее Международная боксерская организация (IBO) объявила, что на кону боя 25-летнего казахстанца с 31-летним эквадорцем Карлосом Гонгора (18-0, 13 КО) будет стоять чемпионский пояс во втором среднем весе. Напомним, что интересы Ахмедова представляет GGG Promotions.

"Ахмедов после долгого перерыва возвращается на ринг и сразу в бою за чемпионский пояс. Лучше представить невозможно. Я считаю, что эта прекрасная возможность появилась при содействии Головкина, который является любимым чемпионом IBO.

Однако Ахмедову еще нужно завоевать титул. Его соперник ни разу не проиграл, выиграв большую часть боев досрочно. Это делает противостояние более интригующим. Первый чемпионский пояс всегда является ключевым фактором перехода карьеры на новый уровень", - отметил Джей.

Поединок пройдет в андеркарте вечера бокса 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США), в главном событии которого Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) встретится с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 KO).

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