Кроуфорда раскритиковали из-за скандала с чемпионским поясом

Известный промоутер Эдди Хирн прокомментировал решение WBC отобрать титул у абсолютного чемпиона второго среднего веса американца Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

Причина - неуплата американцем комиссионных за два последних боя, что является обязательным условием для поддержания чемпионского статуса.

По версии Хирна, виной всему сотрудничество Теренса с ТКО Boxing.

"Знаю, что он — часть той команды. Но бой с Канело был важен для него именно из-за статуса "абсолюта". А статус "абсолюта" был бы невозможен без этого пояса. Если хочешь драться за "абсолюта", то сделай это по правилам. Получается, ты красовался с этим поясом. Ты признал, что он имеет значение. Сейчас в бокс придёт эта новая волна. Они попытаются убить все эти организации — WBA, WBC, IBF и WBO. Попытаются доказать, что они бесполезны. Нет, это не так. Однозначно не так", - приводит слова промоутера vRINGe.com.

Отмечается, что всё дело в деньгах — Кроуфорд зажал 300 тысяч долларов. По правилам организация могла требовать намного больше — 3% от суммы, то есть 1,5 миллиона долларов.

Напомним, что бой между Кроуфордом и Саулем Канело Альваресом состоялся 13 сентября 2025 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Американец победил судейским решением и отобрал у мексиканца звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Ранее Кроуфорд назвал цену за реванш с Канело.