Кроуфорд отреагировал на сообщения о травме перед боем с Канело

Теренс Кроуфорд готовится встретиться с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе мексиканцем Саулем Канело Альваресом. Американский боксёр поднимется на две весовые категории и может стать первым, кто завоевал четыре пояса в трёх разных дивизионах, передают Vesti.kz.

Ранее появились слухи о том, что Кроуфорд может выйти на бой с травмой плеча. Сам боксёр с юмором прокомментировал эти сообщения.

"Да, у меня проблемы с плечом, ребята. Не говорите об этом Канело! Может, левое, может, правое, а может, оба сразу. Пусть это останется между нами", - приводит слова Кроуфорда All Out Fighting.

Кроуфорд подчеркнул, что ни один спортсмен не выходит на бой полностью здоровым и что бой всегда непредсказуем: "Ты не знаешь, что произойдёт в ринге — травмы могут быть у меня или у соперника, а также влияют судьи, рефери и подготовка. Если кто-то говорит, что он полностью готов — это неправда".

Американец добавил, что для него быть андердогом в бою с Канело — не проблема: "Конечно, публика будет поддерживать Канело — это День независимости Мексики, и он собирает отличную аудиторию. Для него Лас-Вегас как второй дом, а я готов к вызову".

Супербой между Канело и Кроуфордом состоится 13 сентября.

