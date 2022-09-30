Команда Алимханулы сделала заявление о титульном бое в Казахстане

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Стали известны сроки официального объявления следующего боя чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы (12-0, 8 КО), передает корреспондент Vesti.kz. Команда средневеса информирует, что он планирует бои в Казахстане.

Ранее стало известно, что дебютную защиту титула Алимханулы может провести в ноябре, а его потенциальный соперник - британец Дензел Бентли (17-1-1, 14 КО).

Команда казахстанца раскрыла планы чемпиона мира - они сообщили, что Алимханулы будет проводить бои на родине. 

"Дорогие болельщики! Время боя и соперник будут официально объявлены в начале следующей недели! Подготовка идет полным ходом. Мы только начали. В ближайшие 10 лет мы будем будить вас всех в 7 утра в воскресенье!

Организуем и выступим на нескольких вечерах бокса в нашей стране! Мы сильны болельщиками! Встречаемся в исторические дни!" - говорится в сообщении.

Ранее Алимханулы обратился к другим обладателям титулов, а также показал свою подготовку к следующему поединку.

Алимханулы сделал обращение перед историческим моментом в карьере

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Метки:
Алимханулы Жанибек WBO Профессиональный бокс Казахстан

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