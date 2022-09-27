Алимханулы показал видео тренировки перед первой защитой титула

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) показал видео тренировки перед следующим боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее стало известно о том, что Алимханулы, вероятно, вернется на ринг 12 ноября. Ожидается, что его соперником станет британец Дензел Бентли (17-1-1, 14 КО). В этот день казахстанец в Лас-Вегасе должен будет провести первую защиту титула чемпиона мира.
QAZAQ STYLE pic.twitter.com/k3tj6dzAJJ— Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) September 27, 2022
Алимханулы оставил послание неназванному сопернику
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