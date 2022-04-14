Казахстанскому нокаутеру убрали соперника за день до титульного боя

Казахстанцу Султану Заурбеку (12-0, 8 КО) сменили соперника за день до поединка в Лондоне, передает корреспондент Vesti.kz.

15 апреля в Лондоне Заурбек должен был во второй раз защищать WBO European во втором полулегком весе против Хайтема Лаамуза (17-1, 7 КО) из Мальты, но теперь 25-летний казахстанец получил другого оппонента.

Им стал 24-летний Николас Ботелли (11-6, 6 КО) по прозвищу "Питбуль". Сменился и статус боя: вместо титульного он стал рейтинговым, ведь пояс от WBO был снят с розыгрыша.

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Добавим, что европейский титул казахстанец выиграл в июле прошлого года, когда единогласным решением судей выиграл у британца Ронни Кларка (21-8-2, 10 КО).

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