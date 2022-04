WBO отреагировала на титульный бой непобежденного казахстанца

Всемирная боксерская организация (WBO) проанонсировал титульный поединок казахстанца Султана Заурбека (12-0, 8 КО) против Хайтема Лаамуза (17-1, 7 КО) из Мальты, передает корреспондент Vesti.kz.

25-летний Заурбек во второй раз будет защищать титул, который завоевал в июле прошлого года. Противостояние пройдет в Лондоне 15 апреля.

"#FightWeek Непобежденная казахстанская звезда Султан Заурбек (12-0, 8 КО) будет защищать свой титул чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе против опасного претендента Хайтема Лаамуса (17-1, 7 КО) с Мальты. #MTKFightNight вернется 15 апреля", - проинформировал официальный аккаунт организации.

#FightWeek Undefeated Kazakh star Sultan Zaurbek (12-0, 8 KOs) will defend his WBO European super-featherweight title against dangerous challenger Haithem Laamouz (17-1, 7 KOs), of Malta, when #MTKFightNight returns on April 15. TV: ESPN+ (USA) & worldwide on IFL TV. pic.twitter.com/lkgXUA0QUj