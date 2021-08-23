У казахстанского боксера из команды Головкина будет новый соперник?

Казахстанский боксер Али Ахмедов (16-1, 12 КО), судя по всему, проведет первый из двух запланированных боев с другим соперником, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным BoxRec, 26 августа он должен был провести 8-раундовый бой в городе Коста-Меса (штат Калифорния, США) против мексиканца Рикардо Адрианы Луны Флореса (23-8-1, 15 КО). Однако теперь он не значится в соперниках казахстанца на эту дату. И пока неизвестно, отменят ли бой или подыщут Ахмедову нового оппонента, при этом его поединок на 26-е число все еще указан на сайте.

Кроме того, 16 сентября в Монтебелло (штат Калифорния, США) Ахмедова ожидает 10-раундовый поединок с перуанцем Давидом Сегаррой (34-5, 21 КО), с которым он планировал выйти на ринг еще 1 августа в Альбукерке (штат Нью-Мексико, США), но Сегарра сдал положительный тест на коронавирус и бой отменили. Данная встреча по-прежнему актуальна на BoxRec.

Отметим, что продвижением Ахмедова занимается GGG Promotions, основателем которой является чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО).

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!