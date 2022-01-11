Казахстанский супертяж вынудил соперника отказаться от титула без боя

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (17-0, 16 КО) в этом году проведет бой за вакантный титул WBC International. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

По полученной информации, он должен был драться весной против конголезца Мартина Бакколе (17-1, 13 КО), однако африканский боксер предпочел отказаться от своего титула WBC, который в итоге станет вакантным.

Напомним, что в последнем бою за пояс WBC International Silver Кособуцкий в Гамбурге нокаутировал доминиканца Алексиса Гарсию (11-1, 7 КО), завершив выступление в уходящем году очередной досрочной победой. Всего в 2021-м казахстанец провел три поединка и все выиграл досрочно. После всех побед он поделился мнением о своих перспективах.

Казахстанец с 16 нокаутами высказался о бое с чемпионом мира в супертяжелом весе