Казахстанский супертяж финишировал в первом раунде южноафриканского ветерана и выиграл третий бой в профи

21-летний казахстанский супертяж Данила Семенов (3-0, 2KO) отметился яркой победой на вечере бокса Boxing Night 5 в Новосибирске (Россия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником по шестираундовому бою был 42-летний южноафриканец Осборн Матимана (23-14-2, 17 KO), которого казахстанец финишировал уже в первой трехминутке, прижав его к канатам и отправив мощными ударами на настил ринга.

Как итог, Семенов занес в свой актив третью победу на профессиональном уровне.

Ранее в Новосибирске успех праздновали другие казахстанские боксеры - Евгений Павлов и Бек Нурмаганбет.

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