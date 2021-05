Непобежденный казахстанец нокаутировал опытного соперника с 18 досрочными победами

21-летний казахстанский боксер Евгений Павлов (4-0, 3КО), выступающий в полулегком весе, продлил свою беспроигрышную серию в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На вечере бокса Boxing Night 5 в Новосибирске (Россия) он в пятом раунде нокаутировал 29-летнего боксера из Танзании Насибу Рамадхани (31-17-2, 18 КО), хотя поединок был запланирован на шесть раундов.

Featherweight Yevgeniy Pavlov (3-0) with the KO-5 victory over Tanzania's Nasibu Ramadhani (31-17-2) in Novosibirsk, Russia pic.twitter.com/tUHadmmzqG