Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) сделал загадочное заявление, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее стало известно, когда суперсредневес может выйти на ринг.

Ербосынулы помогает мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (57-1-2, 39 КО) готовиться к бою с чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО).

"Один шаг к величайшему достижению 👊🏾", - написал он в своем Instagram.

Вечер профессионального бокса, в котором может принять участие и Ербосынулы, пройдет 7 мая в Лас-Вегасе.

Сам Ербосынулы готовится к бою с кубинцем Давидом Морреллом (6-0, 5 КО), владеющим чемпионским поясом WBA. Вместе с Айдосом в США отправились еще пять казахстанских боксеров.

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