Казахстанского боксера задумали выставить в карде у "Канело"

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) может принять участие в андеркарте абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера, окончательное решение по участию Ербосынулы в вечере бокса будет принято в ближайшее время. Сейчас казахстанец находится в лагере "Канело" в Сан-Диего и помогает ему в подготовке к поединку с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО), обладающим титулом WBA в полутяжелом весе. Отметим, что само событие состоится 7 мая в Лас-Вегасе.

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В случае победы "Канело" сможет рассчитывать на трилогию с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), который 9 апреля нокаутировал японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО) в поединке за титулы WBA Super, IBF и IBO в среднем весе.

Сам Ербосынулы готовится к бою с кубинцем Давидом Морреллом (6-0, 5 КО), владеющим чемпионским поясом WBA. Вместе с Айдосом в США отправились еще пять казахстанских боксеров.

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