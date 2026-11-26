Казахстанский боксёр Темиржан Баймолда (10-1, 6 КО), известный под прозвищем "Джентльмен", проведёт следующий поединок 3 декабря в Бангкоке (Таиланд), где поборется за чемпионский пояс WBC Asian Silver, сообщают Vesti.kz.

Баймолда вернётся на ринг после первого поражения

Соперником казахстанца станет местный боксёр Сакда Лангкабам (13-9, 8 КО). На кону их встречи будет стоять титул WBC Asian Silver в полусредней весовой категории.

Для Баймолды предстоящий бой станет первым с сентября прошлого года. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив россиянину Данису Габдрафикову (6-0, 2 КО) техническим нокаутом во втором раунде.

Соперник недавно одержал победу нокаутом

Лангкабам в последний раз выходил на ринг 25 октября в Бангкоке. Тайский боксёр досрочно победил своего соотечественника Варитпона Срихабандита (1-6, 1 КО).

Ранее нокаутёр с 20-0 начал подготовку к бою против Жанибека Алимханулы за титул WBO.

Алимханулы встретился на ринге с "Казахским Тайсоном" перед боем за титул WBO