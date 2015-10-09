Непобеждённый датский боксёр Якоб Бэнк (20-0, 11 КО) приступил к интенсивной подготовке к поединку с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 КО) за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе, передают Vesti.kz.

Бэнк готовится к главному бою карьеры

Как отмечает Fighting.dk, датчанин увеличил тренировочные нагрузки перед предстоящим противостоянием. В команде боксёра подчёркивают, что подготовка проходит в максимально интенсивном режиме и не предполагает никаких поблажек.

"Никаких коротких путей. Никаких оправданий. Только упорная работа", — говорится в сообщении команды Бэнка на странице Primetime Boxing в соцсетях.

Когда состоится бой Алимханулы и Бэнка

Поединок запланирован на 23 января 2027 года и пройдёт на арене Forum Horsens в датском Хорсенсе в рамках вечера Primetime Fight Night 11 — The Takeover.

Для Алимханулы этот бой станет первым в профессиональной карьере во втором среднем весе. Летом 2026 года казахстанец добровольно освободил чемпионский пояс WBO в среднем дивизионе, чтобы перейти в новую весовую категорию.

Алимханулы встретился на ринге с "Казахским Тайсоном" перед боем за титул WBO

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!