Казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы начал подготовку к дебюту во втором среднем весе, проведя спарринги с соотечественником Аманом Конысбековым, известным по прозвищу "Казахский Тайсон", передают Vesti.kz.

Алимханулы провёл спарринги с Конысбековым

О совместных тренировках рассказал сам Конысбеков. Он опубликовал в соцсетях фотографии с Алимханулы, на которых оба боксёра запечатлены в экипировке для занятий. Также на снимках замечен бывший главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов.

"Проводим спарринги с братом Жанибеком", — написал Конысбеков.

Аман Конысбеков (слева), Мырзагали Айтжанов (по центру) и Жанибек Алимханулы. Фото: instagram.com/amankonsbekov

Кто такой "Казахский Тайсон"

Конысбеков хорошо знаком с весовой категорией до 75 килограммов, в которую возвращается Алимханулы. В начале ноября боксёр завоевал серебряную медаль чемпионата Казахстана в Таразе. Он является двукратным чемпионом Азии до 22 лет. Своё прозвище спортсмен получил благодаря схожему агрессивному стилю ведения боя с легендарным американцем Майком Тайсоном.

24 ноября Конысбеков вошёл в состав сборной Казахстана на заключительный этап Кубка мира по боксу 2026 года под эгидой World Boxing. Турнир пройдёт в Ташкенте (Узбекистан), где Аман представит страну в весе до 75 килограммов.

Аман Конысбеков (слева) и Жанибек Алимханулы. Фото: instagram.com/amankonsbekov

Алимханулы готовится к бою за титул чемпиона мира

Дебют казахстанца во втором среднем весе запланирован на 23 января 2027 года. В датском Хорсенсе его соперником станет 25-летний местный боксёр Якоб Бэнк (20-0, 11 КО).

На кону поединка будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBO, который ранее освободил британец Хамза Шираз. Рекорд Алимханулы на профессиональном ринге составляет 17 побед, 12 из которых он одержал нокаутом.

Напомним, в любительском боксе Жанибек выступал в категории до 75 килограммов. В 2013 году он стал чемпионом мира, годом позже выиграл Азиатские игры, а в 2016-м представлял Казахстан на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Летом 2026 года Алимханулы добровольно освободил титул WBO в среднем весе, чтобы перейти в суперсредний дивизион.

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