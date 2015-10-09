Сборная Казахстана определилась с составом на заключительный этап Кубка мира по боксу 2026 года под эгидой World Boxing, который пройдёт в Ташкенте (Узбекистан) с 28 ноября по 3 декабря, сообщают Vesti.kz.
Кто представит Казахстан на турнире
В состав национальной команды вошли 11 боксёров: шесть мужчин и пять женщин.
Мужчины:
- 50 кг — Даниял Сабит;
- 70 кг — Фарух Токтасынов;
- 75 кг — Аман Конысбеков;
- 80 кг — Диас Молжигитов;
- 85 кг — Султанбек Айбарулы;
- 90 кг — Даулет Толемисов.
Женщины:
- 57 кг — Карина Ибрагимова;
- 70 кг — Бакыт Сейдиш;
- 75 кг — Шугыла Налибай;
- 80 кг — Валерия Аксенова;
- свыше 80 кг — Дина Исламбекова.
Даты проведения и участники
Всего в соревнованиях примут участие 142 боксёра из 31 страны. Спортсмены получили приглашения на турнир от международной организации World Boxing.
Первые поединки состоятся 28 ноября, а финальные бои запланированы на 3 декабря.
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