Сборная Казахстана определилась с составом на заключительный этап Кубка мира по боксу 2026 года под эгидой World Boxing, который пройдёт в Ташкенте (Узбекистан) с 28 ноября по 3 декабря, сообщают Vesti.kz.

Кто представит Казахстан на турнире

В состав национальной команды вошли 11 боксёров: шесть мужчин и пять женщин.

Мужчины:

50 кг — Даниял Сабит;

70 кг — Фарух Токтасынов;

75 кг — Аман Конысбеков;

80 кг — Диас Молжигитов;

85 кг — Султанбек Айбарулы;

90 кг — Даулет Толемисов.

Женщины:

57 кг — Карина Ибрагимова;

70 кг — Бакыт Сейдиш;

75 кг — Шугыла Налибай;

80 кг — Валерия Аксенова;

свыше 80 кг — Дина Исламбекова.

Даты проведения и участники

Всего в соревнованиях примут участие 142 боксёра из 31 страны. Спортсмены получили приглашения на турнир от международной организации World Boxing.

Первые поединки состоятся 28 ноября, а финальные бои запланированы на 3 декабря.

Ранее Узбекистан объявил состав на Кубок мира по боксу с участием Казахстана.

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