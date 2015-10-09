Японский боксёр лишил Махмуда Сабырхана лидерства в мировом рейтинге

Международная организация World Boxing представила обновлённый мировой рейтинг, в котором казахстанский боксёр Махмуд Сабырхан опустился с первого на второе место в весовой категории до 55 килограммов, уступив лидерство представителю Японии Рую Ямагучи, передают Vesti.kz.

Сабырхан потерял первую строчку

В ноябрьской версии рейтинга Сабырхан набрал 1837,5 балла. Ранее казахстанец возглавлял список лучших боксёров своего веса, однако теперь его опередил Ямагучи, в активе которого 1937,5 очка. Разница между спортсменами составляет 100 баллов.

Третью позицию занимает испанец Рафаэль Лосано Серрано с 1100 баллами. В первую десятку также вошли:

Рую Ямагучи (Япония) — 1937,5 балла. Махмуд Сабырхан (Казахстан) — 1837,5. Рафаэль Лосано Серрано (Испания) — 1100. Билгунсайхан Хархуу (Монголия) — 1100. Юниор Алькантара Рейес (Доминиканская Республика) — 981,25. Лоренцо Патрисио (США) — 950. Лю Чуанг (Китай) — 825. Вячеслав Рогозин (Россия) — 800. Карло Паалам (Филиппины) — 750. Хавьер Ибаньес Диас (Болгария) — 550.

Достижения Сабырхана

Махмуд Сабырхан — двукратный чемпион мира. Казахстанский боксёр завоевал золотые медали мировых первенств в 2023 и 2025 годах, а также стал победителем чемпионата Азии в 2024 году.

Ранее World Boxing объявила решение по чемпиону мира из Казахстана.

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