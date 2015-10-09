World Boxing объявила решение по чемпиону мира из Казахстана

Международная организация World Boxing опубликовала обновлённый мировой рейтинг, в котором один из лидеров сборной Казахстана по боксу Торехан Сабырхан сохранил лидерство в весовой категории до 70 килограммов, передают Vesti.kz.

Сабырхан укрепил позиции в мировом рейтинге

В ноябрьской версии рейтинга чемпион мира-2025 и победитель Азиатских игр-2026 набрал 2425 очков. Ближайшим преследователем казахстанца стал представитель Иордании Зейяд Ишаиш, в активе которого 2000 баллов. Третью строчку занимает японец Севон Окадзава с 1450 очками.

Таким образом, преимущество Сабырхана над вторым номером рейтинга составляет 425 баллов, а над третьим — 975.

Топ-10 рейтинга World Boxing (до 70 кг):

Торехан Сабырхан (Казахстан) — 2425 очков; Зейяд Ишаиш (Иордания) — 2000; Севон Окадзава (Япония) — 1450; Рикардо Куэльо (Доминиканская Республика) — 800; Сергей Колденков (Россия) — 800; Макан Траоре (Франция) — 675; Одел Камара (Англия) — 675; Наби Исгандаров (Азербайджан) — 575; Шавкатжон Болтаев (Узбекистан) — 525; Юсниер Сорсано (Куба) — 500.

Достижения Торехана Сабырхана

Напомним, в октябре казахстанец стал победителем Азиатских игр-2026, которые проходили в японских Айти и Нагое. В финале весовой категории до 70 килограммов он одержал победу над Зейядом Ишаишем единогласным решением судей.

Кроме того, Сабырхан является чемпионом мира 2025 года и победителем молодёжного чемпионата мира 2024 года.

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