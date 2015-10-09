Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 13:15
 

Лидер сборной Казахстана по боксу без боя выиграла золото

  Комментарии

Поделиться
Лидер сборной Казахстана по боксу без боя выиграла золото Надежда Рябец. Фото: ©Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

Представительница Костанайской области Надежда Рябец досрочно стала победительницей чемпионата Казахстана-2026 по боксу, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Представительница Костанайской области Надежда Рябец досрочно стала победительницей чемпионата Казахстана-2026 по боксу, сообщают Vesti.kz.

В финале турнира весовой категории до 80 килограммов она должна была встретиться с Айданой Убайдуллакызы (Карагандинская область). Однако бой был отменён из-за отказа соперницы по причине травмы.

Таким образом, Рябец без боя выиграла золото, а Убайдуллакызы получит серебро.


Напомним, Рябец в составе сборной Казахстана выступала на летних Олимпийских игр 2020 года. Она бронзовый призёр чемпионата мира-2023 и бронзовый призёр Юношеских летних Олимпийских игр 2018 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Франции 2026/27   •   Франция, Париж   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 ноября 01:05   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Труа
Труа
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Труа
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!