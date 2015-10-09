Звезда сборной Казахстана устроила разгром в финале чемпионата страны

Виктория Графеева завоевала золотую медаль чемпионата Казахстана по боксу, который проходит в Таразе, сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 60 килограммов представительница Алматы встречалась с Анар Турсынбек из области Жетысу. Поединок завершился разгромной победой Графеевой единогласным решением судей - 5:0.

Отметим, что Графеева является трёхкратной победительницей Кубка мира от World Boxing и серебряной призёркой ЧМ-2025.

Добавим, что сегодня, 6 ноября, на ринге в Таразе проходят финальные поединки чемпионата Казахстана среди мужчин и женщин. Дневная сессия началась в 12:00. Вечерняя сессия стартует в 15:30.

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