Федерация бокса Узбекистана объявила состав национальной команды на финальный этап Кубка мира, который пройдёт под эгидой World Boxing в Ташкенте с 27 ноября по 5 декабря, передают Vesti.kz.

Турнир соберёт сильнейших боксёров планеты. Хозяева ринга выставят на соревнования десять спортсменов в мужской сетке и восемь - в женской.

Состав мужской сборной Узбекистана:

до 50 кг: Шодиёржон Меликузиев;

до 55 кг: Асилбек Жалилов;

до 60 кг: Самандар Олимов;

до 65 кг: Абдурахмон Махмуджонов;

до 70 кг: Абдуллох Мадаминов;

до 75 кг: Сафармурод Аллаберганов;

до 80 кг: Жавохир Умматалиев;

до 85 кг: Норбек Абдуллаев;

до 90 кг: Акмалжон Исроилов;

свыше 90 кг: Жахонгир Зокиров.

Главный тренер: Тулкин Киличев.

Состав женской сборной Узбекистана:

до 48 кг: Фарзона Фозилова;

до 51 кг: Феруза Казакова;

до 54 кг: Нигина Уктамова;

до 57 кг: Хуморабону Мамажонова;

до 60 кг: Ситора Турдибекова;

до 65 кг: Навбахор Хамидова;

до 70 кг: Азиза Зокирова;

до 80 кг: Рухшона Парпиева.

Главный тренер: Элшод Расулов.

Напомним, в турнире также примет участие сборная Казахстана, которая пока не объявила свой состав.

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