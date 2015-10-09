Федерация бокса Узбекистана объявила состав национальной команды на финальный этап Кубка мира, который пройдёт под эгидой World Boxing в Ташкенте с 27 ноября по 5 декабря, передают Vesti.kz.
Турнир соберёт сильнейших боксёров планеты. Хозяева ринга выставят на соревнования десять спортсменов в мужской сетке и восемь - в женской.
Состав мужской сборной Узбекистана:
до 50 кг: Шодиёржон Меликузиев;
до 55 кг: Асилбек Жалилов;
до 60 кг: Самандар Олимов;
до 65 кг: Абдурахмон Махмуджонов;
до 70 кг: Абдуллох Мадаминов;
до 75 кг: Сафармурод Аллаберганов;
до 80 кг: Жавохир Умматалиев;
до 85 кг: Норбек Абдуллаев;
до 90 кг: Акмалжон Исроилов;
свыше 90 кг: Жахонгир Зокиров.
Главный тренер: Тулкин Киличев.
Состав женской сборной Узбекистана:
до 48 кг: Фарзона Фозилова;
до 51 кг: Феруза Казакова;
до 54 кг: Нигина Уктамова;
до 57 кг: Хуморабону Мамажонова;
до 60 кг: Ситора Турдибекова;
до 65 кг: Навбахор Хамидова;
до 70 кг: Азиза Зокирова;
до 80 кг: Рухшона Парпиева.
Главный тренер: Элшод Расулов.
Напомним, в турнире также примет участие сборная Казахстана, которая пока не объявила свой состав.
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