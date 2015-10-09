Казахстанский боксер забрал нолик у филиппинского нокаутера

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Санатали Тольтаев (4-0, 2 КО) прошел филиппинца Джералда Инто (12-1, 9 КО) на турнире WBC Гран-при в Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

Единогласное решение судей

Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Тольтаева по очкам - 58-54, 57-55, 57-55. Для казахстанца эта победа стала четвертой в профессиональной карьере. Инто, в свою очередь, впервые проиграл, имея до этого 12 побед, из них девять нокаутом.

О турнире

Гран-при WBC - международный турнир, организованный Всемирным боксерским советом при поддержке Управления по делам развлечений Саудовской Аравии. В нем участвуют 128 боксеров из 41 страны. Каждый бой состоит из шести раундов по три минуты. В случае равного счета используется система качественной оценки по активности, доминированию и чистоте ударов.