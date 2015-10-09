Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
WTA
Сегодня 19:07
 

Сенсация определила вероятную соперницу Рыбакиной

  Комментарии

Поделиться
Сенсация определила вероятную соперницу Рыбакиной ©Турар Казангапов, Vesti.kz

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (№164) вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Берлине, передают Vesti.kz.

Поделиться

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (№164) вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Берлине, передают Vesti.kz.

В четвертьфинале она сенсационно прошла Онс Жабер (№61) из Туниса в двух сетах - 6:4, 6:1.

Встреча длилась 1 час 15 минут. Жабер сделал один эйс и отыграла без двойных ошибок, тогда как Вондроушова не отметилась подачами навылет, но совершила одну двойную ошибку.

Следующей соперницей Маркеты станет победительница другого матча 1/4 финала Елена Рыбакина (№11, Казахстан) - Арина Соболенко (№1, Беларусь). Их игра также состоится сегодня и начнется в 19:10 по времени Астаны.

Битва за полуфинал. Прямая трансляция матча Рыбакиной с первой ракеткой мира

Турнир WTA. Берлин (Германия) - 2025   •   Германия, Берлин   •   1/4 финала, женщины
Сегодня 19:20   •   идёт
0:0
Кто победит в основное время?
Соболенко
Ничья
Рыбакина
Проголосовало 45 человек

Реклама

Живи спортом!