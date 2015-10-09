Сенсация определила вероятную соперницу Рыбакиной

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (№164) вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Берлине, передают Vesti.kz.

В четвертьфинале она сенсационно прошла Онс Жабер (№61) из Туниса в двух сетах - 6:4, 6:1.

Встреча длилась 1 час 15 минут. Жабер сделал один эйс и отыграла без двойных ошибок, тогда как Вондроушова не отметилась подачами навылет, но совершила одну двойную ошибку.

Следующей соперницей Маркеты станет победительница другого матча 1/4 финала Елена Рыбакина (№11, Казахстан) - Арина Соболенко (№1, Беларусь). Их игра также состоится сегодня и начнется в 19:10 по времени Астаны.

Битва за полуфинал. Прямая трансляция матча Рыбакиной с первой ракеткой мира