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Сегодня 11:39
 

Битва за полуфинал. Прямая трансляция матча Рыбакиной с первой ракеткой мира

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Битва за полуфинал. Прямая трансляция матча Рыбакиной с первой ракеткой мира ©КТФ

Сегодня, 20 июня, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11) сыграет в 1/4 финала турнира категории WTA 500 в Берлине (Германия), сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 20 июня, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11) сыграет в 1/4 финала турнира категории WTA 500 в Берлине (Германия), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей будет первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.

Начало матча запланировано на 19:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна по этой ссылке.

Отметим, что в матче второго круга Рыбакина одолела Катержину Синякову из Чехии - 6:4, 7:6. На старте соревнований казахстанка оказалась сильнее американки Эшлин Крюгер - 6:3, 7:6.


Турнир WTA. Берлин (Германия) - 2025   •   Германия, Берлин   •   1/4 финала, женщины
Сегодня 19:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Соболенко
Ничья
Рыбакина
Проголосовало 12 человек

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