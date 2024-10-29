Атлетическая комиссия штата Калифорния (США) временно отстранила казахстанского боксера второго среднего веса Бека Нурмаганбета (13-0, 11 КО) от проведения боев до конца октября, сообщают Vesti.kz.

Данная мера является обычной практикой и носит медицинский характер для восстановления боксеров.

Свой последний бой Нурмагамбет провел в ночь с 25 на 26 октября в Сан-Джасинто (штат Калифорния, США), когда во втором раунде нокаутировал мексиканца Хоакина Мурриета Лусио (13-13-3, 11 КО) по прозвищу "Бандит".

Что касается соперника, то Лусио изначально он также был "диксвалифицирован" до конца октября, однако затем комиссия продлила срок до 9 декабря.

Добавим, что победа над мексиканцем позволила Нурмагамбету взлететь в мировом рейтинге.