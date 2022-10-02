Казахстанец защитил титул в бою с "ужасным" аргентинцем

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Сегодня 08:33
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Казахстанец Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО) выступил на вечере бокса в Люблине (Польша), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В титульном поединке Нурсултанов встретился с аргентинцем Марсело Эстебаном Косересом (31-4-1, 17 КО) по прозвищу "ужасный". Бой между ними был рассчитан на десять раундов и закончился победой казахстанца единогласным решением судей.

Отметим, что на кону стоял титул чемпиона WBO International, которым владеет Нурсултанов.

Также в рамках этого вечера бокса два других казахстанца выиграли свои бои. Бекзад Нурдаулетов (5-0, 2 КО) одолел грузинского боксера Яго Кизирию, а Бекман Сойлыбаев (18-0, 10 КО) в титульном бою нанес поражение южноафриканцу Сифосете Мвуле.

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Метки:
Нурсултанов Мейирим Профессиональный бокс

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