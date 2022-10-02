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Нокаутом завершился бой казахстанца за титул WBA

Нокаутом завершился бой казахстанца за титул WBA
©instagram.com/bekman_soilybaev/

Казахстанец Бекман Сойлыбаев (15-1, 6 КО) выступил на вечере профессионального бокса в Люблине (Польша), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сойлыбаев встречался с представителем ЮАР Сифосетой Мвулой. Поединок, на кону которого стоял вакантный титул чемпиона WBA Inter-Continental во втором полулегком весе, был рассчитан на 12 раундов. Но бой завершился досрочной победой Сойлыбаева нокаутом в седьмом раунде.

Отметим, что ранее Мвула являлся чемпионом IBF Continental Africa в легком весе.

Также в рамках этого вечера бокса другой казахстанец Бекзад Нурдаулетов (5-0, 2 КО) одолел грузинского боксера Яго Кизирию, а Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО) в титульном бою победил аргентинца Марсело Эстебана Косереса.

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Метки:
Сойлыбаев Бекман Профессиональный бокс Нурсултанов Мейирим Нурдаулетов Бекзад

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